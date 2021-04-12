Историки опровергли украинское происхождение русских былинных богатырей

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Сотрудники исторического факультета МГУ имени Ломоносова оценили выводы украинских ученых о местном происхождении богатырей Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича. Об этом сообщает РБК.

По словам доцента истфака МГУ, доктора исторических наук Федора Гайда, основные сведения о богатырях получены из древнерусских былин. Эти сказания сохранились в Заонежском крае, на территории современной Карелии, в качестве устного народного творчества.

Вместе с тем, как отметил ученый, украинское устное народное творчество сконцентрировано на "думах", которые хронологически относятся к более позднему, "казацкому" времени.

Как отметил профессор кафедры истории России до XIX века, доктор исторических наук Антон Горский, персонажей былин вообще нельзя отнести к той или иной стране. Эксперт напомнил, что родом эти герои были из разных городов, которые сейчас расположены на площадях современных двух стран.

Ранее украинский 24 канал представил свою версию происхождения трех богатырей. Так, Илья Муромец якобы был Ильей Чобитько и проживал под Черниговом. Алешу Поповича в этой версии звали Олешко и родился он якобы в городе Пирятин на Полтавщине, а Добрыня Никитич, по мнению исследователей, был воеводой князя Владимира Великого и жил на территории Киевской Руси.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Россию и Украину мирно решить накопившиеся между странами противоречия. Турецкий лидер подчеркнул, что отношения двух государств важны для спокойной ситуации в регионе.

