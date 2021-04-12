Стало известно, как россияне относятся к идее сделать 12 апреля выходным

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Каждый второй житель страны поддерживает идею сделать нерабочим днем 12 апреля. Исследование провели аналитики сервиса SuperJob, пишет RT.
"Поддерживают эту идею 48% россиян, возражают – 30%, еще 22% опрошенных затруднились дать однозначную оценку инициативе", – говорится в документе.
Те, кто выступает за данную идею, считают, что это нужно сделать для того, чтобы подчеркнуть достижения России в освоении космоса. А те, кто высказался против, говорят, что сегодня сложно назвать РФ главной космической державой. К тому же, по их мнению, дополнительный выходной повлечет за собой потери для экономики.
Также специалисты отметили, что сторонников нового праздника и дополнительного выходного больше среди россиян в возрасте от 25 до 34 лет.
Ранее сообщалось, что в День космонавтики на медиаплатфоре #Москвастобой проведут видеотур по экспозиции Музея космонавтики и виртуальную выставку "Первый".
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