Эксперт оценил изменения в правилах автотюнинга

Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев прокомментировал утверждение правил тюнинга автомобилей. Правила утвердил Дмитрий Медведев.
По новым правилам, автовладелец сможет изменять конструкцию транспортного средства с разрешения ГАИ, предварительно получив заключение технической экспертизы от испытательной лаборатории. Глава федерации заявил, что появление четко прописанных правил поможет сделать процесс понятнее.
"Нужно сказать, что появление этих правил – это некое позитивное новшество. То, что водитель должен предоставить заключение технической экспертизы, выданное испытательной лабораторией, конечно, будет стоить каких-то денег, но тем не менее людям будет понятно, стоит ли вносить изменения или нет", – сказал Канаев в комментарии RT.
Он также добавил, что это повысит безопасность и поможет бороться с коррупцией, отметив, что нужно будет посмотреть, как система будет введена в действие.
Ранее премьер-министр утвердил порядок внесения изменений в конструкции автомобилей и другого транспорта. Постановление опубликовано на сайте правительства.
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