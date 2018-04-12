Виртуальные копии Юрия Гагарина появились в столице

Фото: портал Москва 24/Иванко Игорь

Еще 10 виртуальных копий первого в мире космонавта Юрия Гагарина появились в центре столицы.

Акцию посвятили Дню космонавтики, который отмечается в четверг, 12 апреля. Сделать фотографии с Гагариным можно будет до конца этой недели, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Разглядеть космонавта поможет приложение Histars, которое можно загрузить на смартфон или планшет.

"Мы хотим напомнить горожанам о полете первого человека в космос и для этого запускаем гагаринский флешмоб в честь праздника в соцсетях", – рассказал глава проекта "Узнай Москву" департамента информационных технологий города Сергей Шакрыл.

Чтобы принять участие в акции, нужно выложить фото с Гагариным в соцсети, добавив хештеги #ПолетНормальный и #ПокорительКосмоса.

Цифрового Гагарина можно найти по стрелке компаса в меню приложения. Чтобы сделать снимок с ним, нужно поймать космонавта на экране гаджета. Фигуру можно поворачивать, приближать и удалять.

Двойник Гагарина ждет москвичей на проспекте Мира рядом с памятником "Покорителям космоса", в здании Музея космонавтики, в Зеленограде, в Парке Горького, "Сокольниках", "Зарядье", в Цветном и Гоголевском бульварах, а также в Ильинском сквере и других местах.

В честь Дня космонавтики на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате запустили видеоролики с изображением Юрия Гагарина, Солнечной системы, спутников, ракет и космических станций.