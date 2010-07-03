Комитет СФ по соцполитике забраковал выселение хостелов из квартир

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Комитет Совета Федерации по социальной политике не поддержал закон о запрете хостелов и мини-гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы концептуально поддерживаем законопроект, но у нас других формулировок быть не может, кроме как отклонить документ с созданием согласительной комиссии для увеличения срока переходного периода перед вступлением закона в силу", – заявил глава комитета Валерий Рязанский.

За 10 дней – это срок вступления закона в силу после его официального опубликования – бизнес не сможет адаптироваться к новым условиям, подчеркнули в комитете.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике Сергей Пахомов пояснил, что профильный комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера поддержал этот закон. Его заседание идет параллельно заседанию комитета по социальной политике.

Ранее Госдума во втором чтении приняла законопроект, по которому вводится запрет на размещение хостелов и мини-гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов.