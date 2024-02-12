Стоимость свиданий в РФ на 14 февраля выросла на 10%

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Стоимость свиданий в России на 14 февраля в этом году выросла на 10% по сравнению с 2023 годом и достигла 6 094 рубля. Об этом сообщает "Газета.ру", ссылаясь на стороннее исследование.

В нем учитывались средние траты на свидание в РФ, в которое входит ужин в кафе или ресторане на двоих, поход в кино, цветы и две поездки на такси.

Исследователи напомнили, что годовая инфляция в России составила 7,42%, сравнивая показатель с ростом затрат на свидания. При этом индекс романтических встреч, уточнили они, за последние 5 лет вырос на 42%.

По данным опроса, свидание 14 февраля жителям столицы обойдется в 9 185 рублей, Санкт-Петербурга – 7 206 рублей, Уфы – 6 607 рублей. В Краснодаре и Ростове-на-Дону жители потратят 6 562 и 6 287 рублей соответственно.

При этом главным лидером по темпам роста стоимости романтических встреч стала Уфа, где с 2023 года индекс вырос на 18%. За ней следуют Красноярск и Краснодар с 15% роста. По категориям, уточнили исследователи, наибольший рост отмечался в категории "Такси" и составил 25%.

"Жителям Перми по-прежнему дешевле всего обходится отметить праздник – стоимость среднестатистического свидания составит 4 919 рублей", – уточнили в сообщении.

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