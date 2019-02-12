На Нобелевскую премию мира 2019 года номинировано более 300 кандидатов

В список номинантов на получение Нобелевской премии мира 2019 года вошли более 300 кандидатов. Об этом сообщили в Норвежском нобелевском комитете.
"У нас 304 кандидата на Нобелевскую премию мира 2019 года, 219 из них – физические лица, остальные 85 – организации", – говорится в сообщении, передает "Интерфакс".
Однако рекордным по количеству номинантов считается 2016 год. Тогда на премию мира претендовали 376 кандидатов. Согласно правилам, данные обо всех кандидатах становятся общедоступными через 50 лет после вручения награды.
В 2018 году премию мира присудили хирургу из Демократической Республики Конго Денису Муквеге и правозащитнице из Ирака Наде Мурад. Торжественная церемония вручения состоялась в ратуше в Осло в присутствии членов норвежского правительства и королевской семьи.
Как сказала во время церемонии председатель комитета Берит Райсс-Андерсен, обоих лауреатов, несмотря на их разную судьбу, объединяет борьба за справедливость.
Весной 2018 года американский сенатор Линдси Грэм заявил, что считает, что Дональд Трамп достоин Нобелевской премии мира. Он пояснил, что президент США убедил КНДР и Китай, что он серьезно настроен на перемены. Грэм заметил, что агрессивная позиция Трампа помогла вернуть Северную Корею за стол переговоров.
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