Фото: Москва 24/Никита Симонов

Всемирная метеорологическая организация назвала 2023 год самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом со ссылкой на организацию сообщает РИА Новости.

Уточняется, что среднегодовая мировая температура по сравнению с периодом доиндустриальной эпохи выросла на 1,45 градуса. Эксперты подчеркнули, что глобальная температура с июня по декабрь каждый месяц подряд устанавливала новые месячные рекорды.

Между тем июль и август стали самыми жаркими за всю историю метеорологических наблюдений, уточнили в организации. По данным европейской службы мониторинга Copernicus, наиболее теплыми месяцами стали ноябрь, октябрь и сентябрь.

По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, 2023 год стал самым жарким за всю историю человечества. В России осень 2023 года стала второй по температурным значениям среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений, уступив только 2020 году.

По словам специалистов, прошедший 2023 год в столице вошел в топ-6 самых теплых с 1879 года. Однако звание самого теплого по-прежнему осталось за 2020 годом.

2023 год может оказаться самым жарким на Земле за всю историю наблюдений