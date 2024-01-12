Экономист оценил идею закрепления в Трудовом кодексе удаленной работы при болезни

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков в эфире радиостанции "Комсомольская правда" прокомментировал идею депутатов ГД РФ закрепить в Трудовом кодексе дистанционную работу при болезни работника.

Если поправки примут, то заболевший сможет работать в удаленном формате без оформления больничного, сохраняя свою зарплату. Щербаков объяснил, что главной целью законодательной инициативы является предоставление выбора – продолжать работу или уходить на больничный.

"Возможно, они, конечно, имеют смысл, но в достаточной мере все это уже так или иначе содержится в Трудовом кодексе", – заявил он.

Таким образом, ТК и сейчас не запрещает сотрудникам выбирать дистанционную работу при болезни. Также Щербаков отметил, что для обсуждения необходимо подключить российские профсоюзы, которые, по его мнению, выполняют "несколько декоративную" функцию.

"Профсоюзы должны брать на себя большую ответственность", – считает профессор.

Ранее около 64% опрошенных работодателей заявили, что сотрудники их фирм работают только из офиса. Однако 26% опрошенных позволяют работникам работать в гибридном формате, а еще 10% заявили о полном удаленном режиме.

Оказалось, что 68% респондентов не хотели бы возвращать сотрудников в офис, при этом 32% назвали офлайн-работу более эффективной. Среди тех, кто не планирует возвращать сотрудников в офис, 77% заявили о том, что на удаленной работе проще успевать больше не только на самой работе, но и в личной жизни.

Кроме того, в конце прошлого года аналитики зафиксировали рост числа вакансий с удаленным режимом работы в России. Кадровый голод практически всех сфер профессиональной деятельности стал одной из причин увеличения более чем в 2 раза количества вакансий на удаленку по сравнению с 2022 годом.

В ГД предложили сохранить пособия для работающих дистанционно женщин в декрете