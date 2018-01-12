Три четверти россиян остались довольны новогодними праздниками – ВЦИОМ

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Согласно опросу ВЦИОМ, 73 процента россиян остались довольны отдыхом во время новогодних и рождественских каникул.

Как сообщает "Газета.ру", 42 процента опрошенных назвали в числе любимых развлечений на праздники поход в гости, 30 процентов респондентов отдали предпочтение прогулкам на природе. Еще 20 процентов рассказали, что проводили время, катаясь на лыжах или коньках.

При этом, по данным ВЦИОМ, число россиян, которые провели праздники дома, сократилось с 27 процентов в прошлом году до 18 процентов.

Ранее сообщалось, что, по подсчетам ВЦИОМ, средние траты россиян на новогодние праздники составили 14 тысяч рублей, то есть примерно столько же, сколько годом ранее.

При этом, по мнению опрошенных, большинство получили подарки, которые превзошли их ожидания. Так, 27 процентам участников опроса подарили парфюмерию и косметику, четверти респондентов – конфеты и алкогольные напитки, а еще 24 процента получили на Новый год сувениры. Социологи сообщили и о разочаровании, которое испытали те , кто хотел поучить в подарок турпутевку или билеты в театр.