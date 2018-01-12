Три четверти россиян остались довольны новогодними праздниками – ВЦИОМ

Фото: depositphotos/SergKovbasyuk
Согласно опросу ВЦИОМ, 73 процента россиян остались довольны отдыхом во время новогодних и рождественских каникул.
Как сообщает "Газета.ру", 42 процента опрошенных назвали в числе любимых развлечений на праздники поход в гости, 30 процентов респондентов отдали предпочтение прогулкам на природе. Еще 20 процентов рассказали, что проводили время, катаясь на лыжах или коньках.
При этом, по данным ВЦИОМ, число россиян, которые провели праздники дома, сократилось с 27 процентов в прошлом году до 18 процентов.
Ранее сообщалось, что, по подсчетам ВЦИОМ, средние траты россиян на новогодние праздники составили 14 тысяч рублей, то есть примерно столько же, сколько годом ранее.
При этом, по мнению опрошенных, большинство получили подарки, которые превзошли их ожидания. Так, 27 процентам участников опроса подарили парфюмерию и косметику, четверти респондентов – конфеты и алкогольные напитки, а еще 24 процента получили на Новый год сувениры. Социологи сообщили и о разочаровании, которое испытали те , кто хотел поучить в подарок турпутевку или билеты в театр.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: