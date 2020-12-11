В РПЦ назвали дикой идею депутата ГД сделать Рождество рабочим днем

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Предложение отменить праздничный день в Рождество напоминает инициативы богоборческого режима минувших дней. С таким заявлением выступил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в ответ на соответствующую инициативу депутата Госдумы Сергея Калашникова.
Ранее он предложил вместо выходного дня 7 января дать право работодателям отпускать тех сотрудников, которые придерживаются православия.
"Рождество за последние годы с момента коллапса безбожного режима, который пытался бороться с религиозными праздниками, заняло достойное место в общенациональных празднованиях и стало чем-то неотъемлемым от идентичности всех наших соотечественников", – приводит "Газета.ру" слова Кипшидзе.
Он также отметил, что данное предложение парламентария звучит дико.
Кроме того, Кипшидзе добавил, что Рождество все еще является праздником, объединяющим Западную и Восточную Европу.
Ранее россияне рассказали, что не хотят работать 31 декабря. Всего 10% опрошенных оказались готовы работать в последний день декабря и столько же пока не определились.
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