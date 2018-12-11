Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом во вторник, 11 декабря, из-за гололеда и мокрого снега. Об этом говорится в Twitter департамента транспорта.
Жителям столицы напомнили, что сейчас на улице ноль градусов, и кружит снегопад. Днем с сохранением снега ожидается от -1 до +1 градуса. Будет облачно, местами гололед и налипание мокрого снега.
"Сегодня быстрее будет добираться на работу на городском транспорте", – говорится в сообщении.
В ЦОДД добавили, что общественный транспорт города готов перевозить всех желающих, поэтому, если есть возможность, за руль лучше не садиться. Если же отказаться от авто никак нельзя, автомобилистов просят соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров.
Ранее стало известно, что 11 декабря в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.
Влияние на погоду предстоящим днем окажет атмосферный фронт с юга. Снег наиболее заметен будет в первой половине дня. В столице максимальная температура воздуха составит около нуля градусов, по области до 1 градуса тепла. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. Оно приблизится к своей климатической норме. Зато температурный фон останется выше обычных значений на пять градусов.
В конце текущей неделе в столице вряд ли образуется гололед. С четверга в Москве температура будет постепенно снижаться до -5 градусов, затем воздух охладится еще до -7 градусов в пятницу и до -10 в субботу. В целом на этой неделе ожидаются осадки в виде снега.
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