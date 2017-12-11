Самый яркий звездопад года можно будет наблюдать 14 декабря

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Самый яркий звездопад года – Геминиды – можно будет наблюдать 14 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

Пик придется на 9:30 по московскому времени. Это явление происходит потому, что ежегодно с 4 по 17 декабря Земля проходит через рой мелких частиц, выброшенных в космос астероидом Фаэтон. Международная метеорная организация прогнозирует до 120 метеоров в час на темном не засвеченном городскими огнями небе.

Луна в эту ночь будет близка к новолунию и не помешает наблюдениям. Важную роль играет место наблюдения. Астрономы рекомендуют выезжать за город, где небо темное, без городской засветки.