Скончался актер из фильма "Фарго"

Кадр из фильма Фарго. Режиссеры: Итан Коэн, Джоэл Коэн
Американский актер индейского происхождения Стив Ривис скончался в США. Об этом сообщают "Дни.ру".
Артист умер в больнице городе Мизула (штат Монтана), в возрасте 55 лет. Причины смерти не сообщаются.
Стив Ривис вырос в индейском племени черноногих. Артист прославился благодаря роли механика с криминальным прошлым Шепа Праудфута в фильме "Фарго" братьев Коэнов. Лента завоевала две премии "Оскар".
Помимо этого, Ривис сыграл в фильмах "Танцующий с волками", "Все или ничего" и "Близнецы", сериалах "Крутой Уокер","Малкольм в центре внимания" и "Кости".