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Общество

11 декабря, 15:12

Скончался актер из фильма "Фарго"

общество кино

Кадр из фильма Фарго. Режиссеры: Итан Коэн, Джоэл Коэн

Американский актер индейского происхождения Стив Ривис скончался в США. Об этом сообщают "Дни.ру".

Артист умер в больнице городе Мизула (штат Монтана), в возрасте 55 лет. Причины смерти не сообщаются.

Стив Ривис вырос в индейском племени черноногих. Артист прославился благодаря роли механика с криминальным прошлым Шепа Праудфута в фильме "Фарго" братьев Коэнов. Лента завоевала две премии "Оскар".

Помимо этого, Ривис сыграл в фильмах "Танцующий с волками", "Все или ничего" и "Близнецы", сериалах "Крутой Уокер","Малкольм в центре внимания" и "Кости".

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