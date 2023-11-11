Уровень повторной преступности в РФ стабильно высок – Генпрокуратура

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Уровень повторной преступности в России за 9 месяцев остается стабильно высоким. При этом наблюдается небольшое снижение количества рецидивов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Генпрокуратуры РФ.

Сообщается, что несмотря на некоторое снижение числа повторных преступлений в абсолютном выражении (с 474,6 тысячи до 457,6 тысячи), их доля в структуре предварительно расследованных преступлений составляет около 60%. Таким образом, уровень повторной преступности остается по-прежнему высоким

Также в Генпрокуратуре РФ отметили, что за январь-сентябрь в России было зарегистрировано более 1,5 миллиона преступлений, что на 1,8% ниже аналогичного периода прошлого года.

Ранее стало известно, что в РФ стартовала программа обучения медиаполицейских, которые будут выявлять экстремистские и деструктивные материалы в Сеть. Появление дисциплины обусловлено ростом количества таких материалов, которых стало больше на 16%. Такая специальность была создана в РФ впервые. В ходе обучения студенты будут изучать работу с пользовательским контентом и фиксировать в соцсетях проявления экстремизма, преступления против личности.