Эндокринолог рассказала о последствиях полного отказа от хлеба

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

При полном отказе от хлеба в организме снизятся инсулин и глюкоза, а также нормализуется углеводный и липидный обмен, рассказала диетолог и эндокринолог Алена Барредо.

"Хлеб – это быстрый углевод, который негативно влияет на углеводный обмен и вызывает инсулинорезистентность. При отказе от хлеба <...> также снизятся триглицериды и плохие фракции холестерина. В кишечнике замедлится рост патогенных бактерий и грибов, что даст рост содружественной микробиоте", – приводит слова специалиста РИА Новости.

Самым полезным хлебом, подчеркнула эндокринолог, считается цельнозерновой с отрубями и клетчаткой. По словам диетолога, этот вид хлеба наиболее нейтральный в плане воздействия на организм.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, что употреблять хлеб стоит в ограниченном количестве – 2–3 раза в год. Эксперт подчеркнул, что кусок хлеба стоит часа занятий в спортзале. Кроме того, содержащиеся в продукте углеводы наносят больший вред здоровью, чем сахар.