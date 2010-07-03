Рыба с "человеческим лицом" напугала пользователей Сети

Фото: соцсети
Пользователей социальных сетей напугала рыба с "человеческим лицом". Видеозапись опубликовал в Twitter пользователь под псевдонимом Unexplained.
Автор ролика посчитал, что карп, которого ему удалось заснять, очень похож на человека. Рыба подплывает к берегу и делает странные движения губами. Многие комментаторы признались, что испытали страх во время просмотра видео.
"Прямо сейчас я крайне взволнован!" – написал пользователь WeAreAllOne. "Волан-де-Морт вернулся!" – пошутил другой комментатор.
Ранее двадцатилетний студент из США Джейкоб Пина удивил пользователей социальных сетей фотографиями и видео со своим очень длинным большим пальцем. У Джейкоба большие пальцы по 13 сантиметров. Парень признался, что не знает, почему пальцы у него такие непропорциональные.