Рыба с "человеческим лицом" напугала пользователей Сети

Фото: соцсети

Пользователей социальных сетей напугала рыба с "человеческим лицом". Видеозапись опубликовал в Twitter пользователь под псевдонимом Unexplained.

Автор ролика посчитал, что карп, которого ему удалось заснять, очень похож на человека. Рыба подплывает к берегу и делает странные движения губами. Многие комментаторы признались, что испытали страх во время просмотра видео.

"Прямо сейчас я крайне взволнован!" – написал пользователь WeAreAllOne. "Волан-де-Морт вернулся!" – пошутил другой комментатор.

This carp has a human face 😳 pic.twitter.com/okT67Zyo4v — The Unexplained (@Unexplained) November 8, 2019



Ранее двадцатилетний студент из США Джейкоб Пина удивил пользователей социальных сетей фотографиями и видео со своим очень длинным большим пальцем. У Джейкоба большие пальцы по 13 сантиметров. Парень признался, что не знает, почему пальцы у него такие непропорциональные.

