Американец удивил Сеть очень длинным пальцем

Фото: соцсети

Двадцатилетний студент из США Джейкоб Пина удивил пользователей социальных сетей фотографиями и видео со своим очень длинным большим пальцем.

У Джейкоба большие пальцы по 13 сантиметров. Парень не знает, почему пальцы у него такие непропорциональные.



На своих страницах парень выкладывает видео, где он сбивает пальцем бутылку, гладит собаку или играет в приставку.

Всего на странице Джейкоба в TicTok почти 150 тысяч подписчиков. Видеозаписи набирают больше двух миллионов лайков.

Сам он отмечает, что окружающие выражают интерес к его особенности, и подчеркивает, что важно принимать себя такими, какие мы есть.

