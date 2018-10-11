Около 10 тысяч волонтеров будут работать на голосовании проекта "Великие имена России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Около 10 тысяч волонтеров будут работать при проведении национального голосования проекта "Великие имена России", по итогам которого будут дополнены названия 45 российских аэропортов международного и федерального значения.
Как сообщила руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, волонтерские пункты будут сформированы в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. Всего будет организовано 400 волонтерских точек по стране.
Набор волонтеров начинается с 11 октября. Их будут искать в регионах-участниках конкурса. Они будут рассказывать о конкурсе и о способах принять в нем участие.
"Можно будет принять участие с 15 по 30 ноября. Мы передаем всю информацию в Общественную палату. Дальше будет включение голосов в общий зачет, который будет оформлен через другие источники, так как можно будет голосовать и через сайт, и другими способами", – добавила Амельченкова.
В начале октября российским аэропортам предложили дать дополнительные названия по проекту "Великие имена России". С таким предложением выступил председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон.
"Великие имена России" – проект присвоения имен выдающихся соотечественников главным аэропортам. Имена будут выбирать народным голосованием для 45 российских аэропортов. Их названия останутся прежними, просто будут дополнены именами великих людей. Проект инициировала Общественная палата при поддержке Русского географического общества, Российского исторического общества, Общества русской словесности и Российского военно-исторического общества.
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