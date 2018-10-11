На пике бабьего лета. Синоптики рассказали о погоде в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Синоптики пообещали москвичам облачную погоду без осадков и до +14 градусов в четверг, 11 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам, в ночь с 10 на 11 октября столбики термометров покажут плюс 6−8 градусов. Через территорию столичного региона будет перемещаться атмосферный фронт североатлантического циклона, поэтому Москву накроют плотные облака. При этом дожди маловероятны.

Днем также обойдется без осадков. Температура воздуха поднимется до плюс 12−14 градусов в столице и до +15 градусов – по области. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3−8 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что солнечная и теплая погода задержится в столице до конца недели, так как погоду в Москве определяет теплый сектор североатлантического циклона.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что в период бабьего лета в отдельных районах Москвы и Подмосковья воздух прогреется до плюс 17 градусов. Вместе с тем синоптики предупредили о высокой вероятности туманов из-за резкого перепада ночных и дневных температур.

Солнечная погода будет радовать москвичей до конца недели