Москвичей предупредили о тумане до утра 12 сентября

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве в ближайшие часы и до 09:00 вторника, 12 сентября, ожидается туман с видимостью 200–700 метров, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

В связи с этим автомобилистов призвали быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Аналогичное предупреждение сделали и в Дептрансе.

Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявляла, что до пятницы, 15 сентября, в Москве может наблюдаться переменная облачность без осадков, в утренние часы возможен туман. Ночные температуры составят от 7 до 10 градусов, в дневные часы воздух будет прогреваться до 22 градусов.



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