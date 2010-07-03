Билан планирует провести концерт "Прости меня, Самара"

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Повторный концерт Димы Билана в Самаре запланирован на конец сентября. Об этом сообщил депутат Госдумы от Самары Александр Хинштейн в Twitter.

"Предварительно – предлагают провести концерт 28.09 на площади Куйбышева. Даже прислали проект афиши: "Прости меня, Самара", – написал Хинштейн.

Он добавил, что уже не раз разговаривал с продюсером певца Яной Рудковской. По его словам, Билан и Рудковская искренне хотят заслужить прощение жителей Самары.

Ранее Дима Билан извинился за выступление на концерте в Самаре в нетрезвом виде. Певец рассказал, что долгое время не употреблял алкоголь из-за проблем с пищеварением. По его словам, это сыграло с ним "злую шутку".

Билан сообщил, что перед концертом встретил друзей, с которыми выпил в гримерке коньяка. При этом он добавил, что не рассчитал дозу. Артист добавил, что готов выступить в Самаре бесплатно, а также подарить городу детскую площадку и необходимый для лечения аппарат.

Заслуженный артист России был хедлайнером праздничного концерта в честь Дня города в Самаре 8 сентября. После выступления жители обратились с петицией, в которой потребовали извинений от властей за приглашение певца. В ней отмечалось, что Билан "вел себя неадекватно", "издавал странные звуки вместо вокала" и "показывал неприличные жесты".

