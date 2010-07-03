Осенний фестиваль ГТО пройдет в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин
В "Лужниках" 14 сентября пройдет осенний фестиваль ГТО. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.
"На территории Северного спортивного ядра в "Лужниках" 14 сентября пройдет осенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)", – сказано в сообщении.
Участники фестиваля смогут проверить свои возможности в разных видах испытаний. Они пройдут бег на короткую и длинную дистанции, прыжки в длину с места, подтягивание, рывки гири, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подъем туловища, наклон вперед из положения стоя, метание спортивного снаряда, плавание и стрельбу из электронного оружия.
Чтобы поучаствовать в фестивале, нужно взять медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов. Также нужно взять удостоверение личности.
Те, кто младше 14 лет, могут предъявить свидетельство о рождении или его копию. Также для участия нужен уникальный идентификационный номер, его присваивают при онлайн-регистрации.
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