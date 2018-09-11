Тимати и Хабиб Нурмагомедов обменялись жесткой критикой

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Рэпер Тимати и боец ММА Хабиб Нурмагомедов обменялись взаимными упреками на почве разгоревшегося конфликта после отмены концерта артиста лейбла Black Star Егора Крида, сообщает "Газета.ру".

Крид должен был выступить в Махачкале, однако незадолго до даты выступления в его адрес посыпались угрозы от пользователей соцсетей. В МВД Дагестана заявили, что установили личности угрожавших певцу, а также отметили, что обнаружили группу экстремистски настроенных лиц, которая занимается срывами концертов.

Однако музыкант все же решил отменить свой концерт. В пресс-службе лейбла такое решение объяснили нежеланием подвергать риску людей, желающих попасть на концерт. При этом они выразили надежду, что в скором времени артисты Black Star все-таки смогут выступить в столице республики.

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на ситуацию в своем Instagram, выложил сообщение Black Star об отмене концерта и написал: "Невелика потеря". Тимати вступился за своего коллегу, записав видеоообращение к Нурмагомедову, в котором предложил спортсмену мирно урегулировать возникший конфликт.

По словам рэпера, он несколько дней наблюдает за ситуацией, сложившейся в соцсетях, за угрозами в адрес его артистов, которые планировали приехать в Дагестан, а также за тем, что многие местные против их приезда.

"Слышал твои высказывания о том, что должны слушать в Дагестане, а что слушать не должны. Я думал, что твое мнение – это просто слухи, что пресса раздувает", – обратился рэпер к спортсмену. По его словам, он ознакомился с репертуаром местных артистов и пришел к выводу, что они не сильно отличаются от тех песен, которые исполняют московские певцы. Тимати при этом подчеркнул, что с большим уважением относится к Дагестану и Кавказу в целом.

"Есть много людей, которые переживают из-за отмены концерта. В их песнях нет призывов к экстремизму и насилию. Да, там есть любовная лирика, и я понимаю, что они могут быть тебе не близки, могут не нравиться. Надо уважать чужое мнение. Поддерживать волну, что артисты не должны приезжать, потому что они не нравятся лично тебе, – это как-то неправильно", – добавил артист.

Тимати добавил, что его лейбл не призывает своих фанатов не ходить на бои Нурмагомедова. Правда, Хабибу не понравился монолог рэпера, и он резко раскритиковал музыканта, а также обратился к "мужчинам Дагестана", заметив, что именно они в ответе за будущее республики. Тимати в комментарии к публикации спортсмена написал, что был лучшего о нем мнения.