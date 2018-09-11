СМИ узнали о планах ограничения долговой нагрузки россиян

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Комитет Госдумы по финансовому рынку планирует ограничить долговую нагрузку на россиян. Отмечается, что комитет планирует завершить разработку соответствующего законопроекта осенью 2018 года.

Предполагается, что на погашение всех кредитов семья сможет направить не более 50 процентов совокупных доходов. Как рассказал "Известиям" председатель комитета Анатолий Аксаков, выбор отметки 50% обусловлен мировой практикой.

При превышении этого показателя банкам и микрофинансовым организациям запретят выдавать займы гражданам. Сообщается, что инициатива направлена на защиту граждан.

Механизм регулирования потребительского кредитования на основе показателя долговой нагрузки разрабатывается "для обеспечения качественного роста кредитных портфелей банков, не приводящего к избыточной закредитованности населения", пояснили изданию в пресс-службе Банка России.

Ранее сообщалось, что банки РФ в обязательном порядке будут информировать своих клиентов о размере их текущей задолженности и о доступной сумме потребкредита.