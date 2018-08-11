Жара ожидает жителей столичного региона 11 августа

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В субботу, 11 августа, жителей столичного региона ожидает 29-градусная жара, сообщает Гидрометцентр России.

Будет небольшая облачность, но без осадков. Днем воздух в столице прогреется до 27–29 градусов, ночью температура опустится до 13–15 градусов. Ветер западный и юго-западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Из-за риска пожаров в регионе синоптики объявили на 11 августа желтый уровень опасности.

По-летнему жаркая погода продержится в Москве и области все выходные.

Спасатели рекомендуют горожанам употреблять как можно больше прохладной воды с добавлением лимонного сока и отказаться от сладкой газировки. Также жителям региона посоветовали не находиться подолгу на солнце.

Начиная с понедельника, с приближением атмосферных фронтов циклона, на небе станет больше облаков, местами пройдут небольшие дожди. А максимальная температура днем составит 20–25 градусов.