Жара ожидает жителей столичного региона 11 августа

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
В субботу, 11 августа, жителей столичного региона ожидает 29-градусная жара, сообщает Гидрометцентр России.
Будет небольшая облачность, но без осадков. Днем воздух в столице прогреется до 27–29 градусов, ночью температура опустится до 13–15 градусов. Ветер западный и юго-западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.
Из-за риска пожаров в регионе синоптики объявили на 11 августа желтый уровень опасности.
По-летнему жаркая погода продержится в Москве и области все выходные.
Спасатели рекомендуют горожанам употреблять как можно больше прохладной воды с добавлением лимонного сока и отказаться от сладкой газировки. Также жителям региона посоветовали не находиться подолгу на солнце.
Начиная с понедельника, с приближением атмосферных фронтов циклона, на небе станет больше облаков, местами пройдут небольшие дожди. А максимальная температура днем составит 20–25 градусов.
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