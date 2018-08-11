Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Жаркая и сухая погода ожидается в столице в субботу, 11 августа. Днем воздух прогреется до 29 градусов, к ночи похолодает до 15 градусов.

Облаков на небе будет мало, осадков в столице не предвидится, сообщает Гидрометцентр России.

Атмосферное давление слегка понизится и составит 754 миллиметра ртутного столба. Ветер немного усилится – до 10 метров в секунду.

Ранее синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве на 11 августа из-за риска пожаров. Повышенный уровень погодной опасности также действует почти на всей территории Центральной России, за исключением Ярославской и Костромской областей.

О предстоящей жаре в выходные горожан предупредили заранее столичные спасатели.

Рекомендуется употреблять как можно больше прохладной воды с добавлением лимонного сока и отказаться от сладкой газировки. Также горожанам посоветовали не находиться подолгу на солнце.