Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Жаркая и сухая погода ожидается в столице в субботу, 11 августа. Днем воздух прогреется до 29 градусов, к ночи похолодает до 15 градусов.
Облаков на небе будет мало, осадков в столице не предвидится, сообщает Гидрометцентр России.
Атмосферное давление слегка понизится и составит 754 миллиметра ртутного столба. Ветер немного усилится – до 10 метров в секунду.
Ранее синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве на 11 августа из-за риска пожаров. Повышенный уровень погодной опасности также действует почти на всей территории Центральной России, за исключением Ярославской и Костромской областей.
О предстоящей жаре в выходные горожан предупредили заранее столичные спасатели.
Рекомендуется употреблять как можно больше прохладной воды с добавлением лимонного сока и отказаться от сладкой газировки. Также горожанам посоветовали не находиться подолгу на солнце.
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