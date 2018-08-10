Жителей столицы предупредили о 29-градусной жаре в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

МЧС предупредило жителей столицы о 29-градусной жаре днем в субботу, 11 августа. Об этом сообщается на портале столичного главка ведомства.

По данным метеорологов, в ночь на субботу столбики термометров в столице покажут 13–15 градусов, в центре города – 17–19 градусов. Днем 11 августа воздух в городе прогреется до 27–29 градусов. В течение дня осадков не ожидается. Будет дуть западный и юго-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду.

Ранее синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве на 11 августа из-за риска пожаров. Повышенный уровень погодной опасности также действует почти на всей территории Центральной России, за исключением Ярославской и Костромской областей.

В жаркие часы медики рекомендуют употреблять как можно больше прохладной воды, в которую можно добавить лимонный сок. А вот от сладкой газировки лучше отказаться. Также горожанам посоветовали не находиться подолгу на солнце.