Жителей столицы предупредили о 29-градусной жаре в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы
МЧС предупредило жителей столицы о 29-градусной жаре днем в субботу, 11 августа. Об этом сообщается на портале столичного главка ведомства.
По данным метеорологов, в ночь на субботу столбики термометров в столице покажут 13–15 градусов, в центре города – 17–19 градусов. Днем 11 августа воздух в городе прогреется до 27–29 градусов. В течение дня осадков не ожидается. Будет дуть западный и юго-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду.
Ранее синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве на 11 августа из-за риска пожаров. Повышенный уровень погодной опасности также действует почти на всей территории Центральной России, за исключением Ярославской и Костромской областей.
В жаркие часы медики рекомендуют употреблять как можно больше прохладной воды, в которую можно добавить лимонный сок. А вот от сладкой газировки лучше отказаться. Также горожанам посоветовали не находиться подолгу на солнце.
"Мосгорсправка": как защититься о жары
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