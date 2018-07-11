МЧС предупредило москвичей о грозе и порывах ветра до 15 м/с вечером 11 июля

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Москвичей предупредили об ухудшении погоды вечером 11 июля. По данным МЧС, в городе ожидается гроза и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Горожан призвали переждать непогоду в капитальных строениях. Находясь на улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не нужно укрываться под деревьями, напомнили спасатели.

Автовладельцам рекомендовали парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее из-за грозы и ветра в столице продлили действие желтого уровня опасности погоды на 11 июля.

Синоптики также отмечали, что температура воздуха в столице в первую декаду июля оказалась ниже обычных показателей на градус. В городе также уже выпало 40 процентов от месячной нормы осадков.