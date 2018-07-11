Первая декада июля в Москве оказалась холоднее нормы

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Температура воздуха в столице в первую декаду июля оказалась ниже обычных показателей на градус, а осадков выпало 40 процентов от месячной нормы, сообщает центр погоды "Фобос".
Столбики термометров в среднем показывали 18 градусов. Самым теплым днем стало 1 июля, когда воздух прогрелся до 27,2 градуса выше нуля. Холоднее всего было ночью 5 июля – 11,6 градуса.
В течение семи дней отмечались дожди, обычно их бывает 12 за весь месяц. Наиболее сильные прошли 9 июля, когда выпало 9,5 миллиметра осадков. Всего за декаду выпало 34 миллиметра осадков.
По прогнозам синоптиков, большая часть второй декады будет более теплой и в основном сухой. Однако последние ее три–четыре дня должны стать прохладными и дождливыми.
В Гидрометцентре рассказали, что сегодня, 11 июля, продлен желтый уровень погодной опасности в городе. Днем температура составит 22–24 градуса, ночью – до 15–17 градусов. Ветер северный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе его порывы могут достигать 15 метров в секунду.
На этой неделе синоптики ожидается возвращение жары в Москву. Столбики термометров днем будут достигать 30 градусов, особенно высокие показатели прогнозируют в выходные.
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