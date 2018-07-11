Около 4 тысяч обращений поступило в избирательный штаб Собянина

Фото: Агентство "Москва"
Около четырех тысяч обращений поступило в избирательный штаб Сергея Собянина с 15 июня. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Москвичи могут оставить пожелания лично или направить их с помощью специальной формы на персональном сайте Сергея Собянина или почты. Просьбы и предложения также принимают волонтеры и сотрудники общественной приемной.
Ранее сообщалось, что обращения граждан станут основой предвыборной программы Сергея Собянина. Некоторые локальные проблемы горожанам помогают оперативно решить волонтеры. Они составляют обращения на портал "Наш город" и контролируют процесс исправления полученных от жителей нареканий.
Свою предвыборную программу представил также кандидат от КПРФ Вадим Кумин. Одним из его предложений был перенос некоторых федеральных органов власти из столицы в другие регионы.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября. Предполагается, что на финальный отрезок московской избирательной кампании выйдут пять человек: Сергей Собянин, кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов, Вадим Кумин, выдвиженец от ЛДПР депутат Госдумы Михаил Дегтярев и председатель партии "Союз горожан" Михаил Балакин. Окончательный список представят 13 июля.
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