Кардиолог рассказал о разработке метода по оживлению умирающего сердца

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Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, что в ближайшие шесть-восемь лет специалисты могут начать проводить операции по оживлению умирающего сердца. По его словам, технологию пересадки митохондрий из мускульных клеток в сердце уже разрабатывают, передает РИА Новости.

Хорошев отметил, что с помощью пересадки митохондрий задастся должный уровень деятельности "митохондриального аппарата", он будет вырабатывать столько энергии, сколько нужно сердцу, после чего орган пойдет на восстановление.

Такую операцию, по словам кардиолога, можно будет и детям и взрослым.

Газета New York Times ранее опубликовала материал, в котором сообщалось об эксперименте бостонских детских врачей по пересадке младенцам с повреждениями сердца митохондрий из мускульных клеток. Спустя несколько дней, детское сердце стало работать без перебоев.

Как сообщалось ранее, порядка 80 процентов пациентов столичных поликлиник приходят за первичной помощью к врачам общей практики. Кабинеты врачей общей практики уже оборудовали во всех столичных поликлиниках. Это более двух тысяч помещений для ведения приема и почти 600 манипуляционных кабинетов.