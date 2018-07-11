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Общество

11 июля, 15:34

Следователи начали проверку по факту угроз многодетной семье на Урале

общество деньги

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Следователи в Свердловской области начали проверку по факту угроз, которые поступили в адрес многодетной матери из-за долгов ее мужа по кредитному договору.

В начале июля текущего года жительнице Екатеринбурга начали угрожать неизвестные из-за просроченного долга по кредиту. Угрозы женщина получала в социальной сети, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Свердловской области.

"В связи с тем, что в этой ситуации могут пострадать интересы троих детей, организовано проведение доследственной проверки", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В 2013 и 2014 годах, как уточняется, супруг женщины оформил кредиты в одном из банков, но не смог погасить их из-за потери работы.

В ведомстве отметили, что в дальнейшем банк передал право требования долга "иным лицам".

Ранее сообщалось, что коллекторы в 2019 году получат доступ к единой биометрической системе. Они смогут идентифицировать должников по голосу. Сами коллекторы не будут собирать биометрические параметры. Их будут передавать для сверки при взыскании кредитные организации после продажи долгов.

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