Следователи начали проверку по факту угроз многодетной семье на Урале

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Следователи в Свердловской области начали проверку по факту угроз, которые поступили в адрес многодетной матери из-за долгов ее мужа по кредитному договору.
В начале июля текущего года жительнице Екатеринбурга начали угрожать неизвестные из-за просроченного долга по кредиту. Угрозы женщина получала в социальной сети, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Свердловской области.
"В связи с тем, что в этой ситуации могут пострадать интересы троих детей, организовано проведение доследственной проверки", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В 2013 и 2014 годах, как уточняется, супруг женщины оформил кредиты в одном из банков, но не смог погасить их из-за потери работы.
В ведомстве отметили, что в дальнейшем банк передал право требования долга "иным лицам".
Ранее сообщалось, что коллекторы в 2019 году получат доступ к единой биометрической системе. Они смогут идентифицировать должников по голосу. Сами коллекторы не будут собирать биометрические параметры. Их будут передавать для сверки при взыскании кредитные организации после продажи долгов.
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