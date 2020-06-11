Необычный снимок совы привлек внимание пользователей Сети

Фото: ТАСС/Ingolf König-Jablonski/dpa/picture-alliance

Пользователи Сети обратили внимание на необычный снимок совы, автором которого стал индийский фотограф Варун Джайн. Об этом сообщает РИА Новости.

Изначально мужчина хотел запечатлеть леопардов, будучи на сафари в национальном парке Пенч Южной Индии. Однако в кадр попала птица, которая из-за оперения слилась с деревом.

Джайн заметил пернатого только после того, как сова немного пошевелилась. Его коллеги также не сразу увидели птицу на стволе.

В Сети публикацию приняли восторженно и увлеченно пытались самостоятельно найти, где скрывается птица. Некоторые даже предположили, что сова может быть ненастоящей.

