Архимандрит Троице-Сергиевой лавры умер от вызванных COVID-19 осложнений

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Умер архимандрит Илиан (Племенюк) из Троице-Сергиевой лавры. Он скончался от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости.

"11 мая 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандрит Илиан (Племенюк)", – сообщила рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Уточняется, что смерть Илиана явилась четвертым подтвержденным летальным случаем в лавре. Ранее от осложнений, спровоцированных COVID-19, из жизни ушли главврач лавры игумен Тихон (Барсуков), архимандрит Лаврентий (Постников) и иеродиакон Каллист (Косулин).