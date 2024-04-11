Начало регистрации на "Тотальный диктант" перенесли из-за DDoS-атаки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Начало регистрации на "Тотальный диктант" переносится из-за DDoS-атаки на сайт, рассказали РИА новости в пресс-службе диктанта.

В материале уточнили, что регистрация на площадки всемирной просветительской акции открылась 10 апреля в 07:00 по московскому времени. Однако в 07:07 от пользователей со всего мира начали поступать сообщения, в которых говорилось о невозможности регистрации.

"В 07:10 пользовательская нагрузка на сайт достигла критического размера и носила признаки DDoS-атаки на сервер", – отметили в пресс-службе.

Возможность регистрации на "Тотальный диктант" не появилась до 15:00 11 апреля. О старте регистрации сообщат на сайте акции и в официальных группах проекта в соцсетях.

Директор фонда "Тотальный диктант" Вячеслав Беляков подчеркнул, что проект сталкивается с атаками с 2016 года. Однако DDoS-атаки в этом году, по его словам, были самыми масштабными.

До этого сообщалось, что сайт Российского Красного Креста (РКК) не работает из-за мощной DDoS-атаки. Председатель РКК Павел Савчук отметил, что атаки фиксировались с утра 3 апреля.