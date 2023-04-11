Генпрокуратуру попросили проверить источники финансирования Совета матерей и жен

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил в Генпрокуратуру письмо с просьбой проверить Совет матерей и жен на предмет получения иностранного финансирования. Об этом сообщает RT.

Бородин считает, что Совет и его руководитель Ольга Цуканова якобы имеют тесную связь с находящейся в международном розыске активисткой Светланой Пеуновой (Лада-Русь) (признана в РФ иностранным агентом). Он утверждает, что Цуканова является верной последовательницей Пеуновой. Последнюю при этом объявили в розыск по подозрению в мошенничестве и причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас Пеунова находится за границей и ведет свой YouTube-проект "Обманутая Россия".

В своем письме Бородин заявил, что Совет был создан "Общенародным союзом возрождения России" (ОСВР) под руководством Пеуновой. По его словам, активистка назвала себя "последней надеждой человечества", а также возглавляла партию "Воля", которая была признана экстремистской.

В ОСВР утверждают, что в спецоперации с обеих сторон якобы участвуют фашисты, призывают к смене власти в РФ и организации выборов для продвижения собственного кандидата. В связи с этим Бородин считает, что Совет матерей и жен никак не относится к реальным матерям и женам бойцов. По его мнению, организация хочет добиться через пиар набора популярности на теме СВО.

Вместе с этим Бородин заявил, что деятельность Совета контролируется с польской территории недалеко от оппозиционеров Белоруссии. Как раз оттуда организация может получать финансирование, считает он.

Ранее сообщалось, что блогера Илью Варламова признали в РФ иноагентом. По данным Минюста, он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, а также получал финансирование от иностранных источников.

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