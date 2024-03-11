Правительство РФ поддержало законопроект об уголовном наказании за диверсию с 14 лет

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Правительство России поддержало законопроект об уголовной ответственности за диверсию с 14 лет. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на соответствующий отзыв к законодательной инициативе.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", – говорится в документе.

В настоящее время к уголовной ответственности с 14 лет могут привлекать только тех граждан, которых обвиняют в убийстве, вымогательстве, захвате заложника и вандализме.

В конце 2022 года Владимир Путин подписал закон, который ввел уголовную ответственность за диверсии вплоть до пожизненного срока. Согласно УК РФ, это грозит обвиняемым в содействии, вовлечении, призывах и склонении к совершению диверсий, а также спонсированию и обучению диверсионной деятельности и созданию тематических сообществ.

По информации директора ФСБ России Александра Бортникова, российские спецслужбы и правоохранительные органы с начала спецоперации на Украине смогли предотвратить 419 террористических актов.

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