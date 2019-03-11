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16:35

Эксперт назвал самые дефицитные профессии в России

общество

16:35

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты сварочного производства, а также слесари-электрики по ремонту электрооборудования считаются обладателями самых дефицитных профессий в РФ. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на директора Центра статистики и науки о данных РЭУ имени Плеханова Павла Смелова.

По словам специалиста, на одно резюме сварщика приходится 16 вакансий, которые можно найти на сайтах поиска работы. Если же детализировать эту профессию, то число вакансий доходит до 330. В то же время на одно резюме слесаря-электрика по ремонту электрооборудования приходится 399 вакансий.

А вот ажиотажа вокруг офисных сотрудников нет. По словам эксперта, спрос на бухгалтеров, юристов, экономистов большой, но и резюме представителей этих профессий размещено немало.

В начале года эксперты назвали профессии, которые могут исчезнуть в недалеком будущем. Речь идет о водителях и продавцах.

общество

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