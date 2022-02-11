Москва онлайн покажет, как найти вторую половину в столичном планетарии

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14 февраля, в День всех влюбленных, в Московском планетарии пройдет интерактивная программа "Звездный Tinder". Цель перформанса – помочь одиноким сердцам найти друг друга. В качестве первого свидания гостям предложат посмотреть фильм о звездном небе.

Наш корреспондент пообщается с образовавшимися парами и психологом Павлом Раковым, который расскажет, как начать серьезные отношения и найти любовь на всю жизнь.

Смотрите прямую трансляцию 14 февраля в 19:20 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.