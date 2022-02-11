Мероприятие о женском здоровье пройдет в "Красном Октябре" в Москве

Фото: Киселев Сергей/Агентство "Москва"
Заседание Первого женского еврейского конгресса на тему "Женское здоровье" состоится 16 февраля в клубе "Эллинг" в "Красном Октябре".
Событие приурочили ко Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями. На мероприятие приглашены ведущие специалисты в области здравоохранения. В частности, заместитель главного врача ГБУЗ "Эндокринологический диспансер ДЗМ", заслуженный врач Москвы, врач-эндокринолог, к. м. н. Ольга Духарева; главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии ДЗМ, заведующий филиалом "Перинатальный центр" ГБУЗ "Городская клиническая больница № 24 ДЗМ", к. м. н. Антон Оленев; эндокринолог, сексолог, уролог, д. м. н., профессор, заведующая кафедрой эндокринологии и холистической медицины ФНМО МИ РУДН, научный руководитель Клиники профессора Калинченко, вице-президент Российского филиала Европейского общества по изучению вопросов старения у мужчин, член Американского общества эндокринологов, главный редактор журнала "Вопросы диетологии" Светлана Калиниченко; первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая; уполномоченный по правам человека в столице, президент общественной организации содействия развитию женского движения "Форум женщин Москвы" Татьяна Потяева; глава "Сохнут" государства Израиль Билана Шахар и "ГУТА КЛИНИК". Среди гостей мероприятия – Нелли Кобзон, Ирина Дворецкая, Яна Агмон, Александра Виннер, Лиана Турецкая, Стелла Аминова, Лариса Ремпель, Ирина Вольская, Елена Кирьянова, Мария Фиштинская и другие.
На заседании участники обсудят вопросы гормонального статуса женщин на разных этапах жизни, влияние абортов на здоровье, продление репродуктивного здоровья и повышение качества жизни при помощи профилактики и своевременного лечения болезней. Эксперты смогут поделиться своим мнением об этих проблемах и рассказать о том, как справиться с заболеваниями.
Организаторами мероприятия выступили Первый женский еврейский конгресс, руководитель направления здоровья Эстер Вавилонская, департамент здравоохранения города Москвы и творческий кластер "Красный Октябрь". Начало в 16:00.
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