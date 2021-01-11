Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России вступили в силу новые правила продажи товаров в розницу. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.
В частности, продавцов обязали отвечать на претензии покупателей. Кроме того, в магазинах теперь нельзя ограничивать права покупателей на поиск и получение любой информации о товарах.
Также все представленные товары теперь можно фотографировать, если речь не идет о местах, в которые не предусмотрен свободный доступ потребителей. Кроме того, при покупке товаров в интернете продавец должен предоставлять подтверждение заключения договора купли-продажи покупателю.
Согласно новым правилам, на автозаправочных станциях потребитель может затребовать копию документа о качестве топлива. В нем должны быть указаны наименование изготовителя, фактический адрес, с которого произвели отгрузку топлива, а также название нефтебазы.
Данные правила также распространяются на продажи товаров с помощью автоматов. Потребитель должен видеть информацию о названии, контактных телефонах и адресе продавца, а также о времени работы и правилах использования автомата. Помимо этого, покупателя необходимо информировать о порядке возврата денег, если товар не был найден.
Ранее в Госдуме поддержали инициативу о введении новых ценников, на которых будут указаны вес и объем продукта. Предполагается, что данная мера поможет покупателям контролировать производителей и продавцов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: