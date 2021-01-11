Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России вступили в силу новые правила продажи товаров в розницу. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

В частности, продавцов обязали отвечать на претензии покупателей. Кроме того, в магазинах теперь нельзя ограничивать права покупателей на поиск и получение любой информации о товарах.

Также все представленные товары теперь можно фотографировать, если речь не идет о местах, в которые не предусмотрен свободный доступ потребителей. Кроме того, при покупке товаров в интернете продавец должен предоставлять подтверждение заключения договора купли-продажи покупателю.

Согласно новым правилам, на автозаправочных станциях потребитель может затребовать копию документа о качестве топлива. В нем должны быть указаны наименование изготовителя, фактический адрес, с которого произвели отгрузку топлива, а также название нефтебазы.

Данные правила также распространяются на продажи товаров с помощью автоматов. Потребитель должен видеть информацию о названии, контактных телефонах и адресе продавца, а также о времени работы и правилах использования автомата. Помимо этого, покупателя необходимо информировать о порядке возврата денег, если товар не был найден.

Ранее в Госдуме поддержали инициативу о введении новых ценников, на которых будут указаны вес и объем продукта. Предполагается, что данная мера поможет покупателям контролировать производителей и продавцов.