Представитель Ахеджаковой рассказал о самочувствии артистки

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Представитель народной артистки РФ Лии Ахеджаковой, которая была госпитализирована с коронавиусом, рассказал о ее самочувствии, пишет ТАСС.

"Она чувствует себя хорошо", – сказал Ефим Спектор. Информацию о возможной выписке артистки он уточнять отказался.

9 января стало известно, что народную артистку России Лию Ахеджакову положили в больницу. У нее обнаружили коронавирус.

Ранее народного артиста СССР Олега Басилашвили госпитализировали в Санкт-Петербурге с коронавирусом. Его положили в больницу 2 января.