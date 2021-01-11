В РФ могут ужесточить наказание за нарушение ПДД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Три грубых нарушения ПДД, за которые грозит лишение прав, дополнят новую версию КоАП. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на Минюст.
Если в течение года водитель сядет за руль пьяным, совершит выезд на встречную полосу или проедет на красный свет, его могут лишить прав. При этом будет учитываться комбинация из трех любых грубых нарушений, перечень которых будет закреплен в кодексе. В новой системе не будет учитываться фиксация нарушений автоматическими камерами.
Для водителей, которые пьяными перевозили детей до 16 лет, будет ужесточено наказание. Автомобилистов, которые ездят без ОСАГО также коснутся изменения. При фиксации нарушения камерами штраф будет составлять 800 рублей, но оштрафовать его могут не более одного раза за сутки.
Ранее стало известно, что МВД запустит онлайн-базу злостных нарушителей правил дорожного движения. Сейчас ведомство разрабатывает ее совместно с Минкомсвязи. В систему будут вносить данные водителей с большим количеством штрафов, в том числе и тех, кто лишен прав.
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