Госдума советует родителям домашние дегустации алкоголя с подростками

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Родителям стоит рассказывать детям про алкоголь и первыми дать его попробовать, чтобы обезопасить их от отравления суррогатом. В этом уверен зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, передает Агентство "Москва".

Парламентарий полагает, что детям нужно объяснять, что не стоит употреблять неизвестную продукцию. "В 16 лет ребенку можно дать бокал хорошего вина: "попробуй, что это такое, чтоб тебе не нужно было идти, кого-то просить, чтобы тебе покупали суррогат. Не дай бог еще отравитесь", – сказал Свинцов.

По его мнению, именно такой должна быть культура потребления алкоголя в стране, так как дети все равно попробуют спиртное рано или поздно.

Депутат добавил, что аналогичные беседы стоит проводить с детьми и по табаку, имея ввиду семьи с курящими родителями.

С 8 января в России вступил в силу запрет на "сухой алкоголь". Отныне незаконным является производство и оборот продукции "в виде сухого вещества", из которой получают "продукцию в жидком виде и содержащую в своем составе более 0,5% этилового спирта".