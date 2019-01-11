Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:02

Госдума советует родителям домашние дегустации алкоголя с подростками

общество

14:02

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Родителям стоит рассказывать детям про алкоголь и первыми дать его попробовать, чтобы обезопасить их от отравления суррогатом. В этом уверен зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, передает Агентство "Москва".

Парламентарий полагает, что детям нужно объяснять, что не стоит употреблять неизвестную продукцию. "В 16 лет ребенку можно дать бокал хорошего вина: "попробуй, что это такое, чтоб тебе не нужно было идти, кого-то просить, чтобы тебе покупали суррогат. Не дай бог еще отравитесь", – сказал Свинцов.

По его мнению, именно такой должна быть культура потребления алкоголя в стране, так как дети все равно попробуют спиртное рано или поздно.

Депутат добавил, что аналогичные беседы стоит проводить с детьми и по табаку, имея ввиду семьи с курящими родителями.

С 8 января в России вступил в силу запрет на "сухой алкоголь". Отныне незаконным является производство и оборот продукции "в виде сухого вещества", из которой получают "продукцию в жидком виде и содержащую в своем составе более 0,5% этилового спирта".

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика