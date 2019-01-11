Чайка предложил повысить зарплату прокурорам

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Юрий Чайка попросил главу российского правительства повысить прокурорам зарплаты до уровня судейских, сообщает газета "Известия" со ссылкой на копию обращения.

Генпрокурор ссылается на зарубежную практику. По его словам, в развитых странах социальная защищенность прокуроров соответствует судейским. В итоге заработную плату сотрудникам надзорного ведомства могут увеличить в 2-3 раза, до 170 тысяч рублей. Вырастут и расходы бюджета – по предварительным подсчетам, речь идет о 8,16 миллиарда рублей. Издание отмечает, что Дмитрий Медведев поставил на письме одобрительную резолюцию.

В марте 2018 года правительство РФ изменило порядок назначения зарплат прокурорам. Оклады прокуроров привязаны к должностному окладу первого заместителя генпрокурора.

Зарплата прокуроров зависит от размера города, в котором они работают. Так, для московских прокуроров оклад установлен в размере 87 процентов от зарплаты первого замгенпрокурора, а прокуроры небольших городов с численностью населения до 15 тысяч человек получают 68 процентов от этой суммы.