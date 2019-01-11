Чайка предложил повысить зарплату прокурорам

Юрий Чайка попросил главу российского правительства повысить прокурорам зарплаты до уровня судейских, сообщает газета "Известия" со ссылкой на копию обращения.
Генпрокурор ссылается на зарубежную практику. По его словам, в развитых странах социальная защищенность прокуроров соответствует судейским. В итоге заработную плату сотрудникам надзорного ведомства могут увеличить в 2-3 раза, до 170 тысяч рублей. Вырастут и расходы бюджета – по предварительным подсчетам, речь идет о 8,16 миллиарда рублей. Издание отмечает, что Дмитрий Медведев поставил на письме одобрительную резолюцию.
В марте 2018 года правительство РФ изменило порядок назначения зарплат прокурорам. Оклады прокуроров привязаны к должностному окладу первого заместителя генпрокурора.
Зарплата прокуроров зависит от размера города, в котором они работают. Так, для московских прокуроров оклад установлен в размере 87 процентов от зарплаты первого замгенпрокурора, а прокуроры небольших городов с численностью населения до 15 тысяч человек получают 68 процентов от этой суммы.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.