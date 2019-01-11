В Национальном фонде защиты потребителей оценили законность продажи упаковки из девяти яиц

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Куриные яйца в России начали продавать в новых упаковках. В них не десять яиц, а только девять: в таре яйца располагаются в три ряда по три штуки.

Генеральный директор Национального фонда защиты потребителей Александр Калинин рассказал в беседе с порталом Москва 24, что в последние годы в стране сложилась "целая система скрытого повышения цен на потребительские товары и особенно на пищевые продукты". По его словам, такая ситуация стала предметом озабоченности всех потребителей.

Это касается не только яиц, которые могут продаваться в упаковке и по пять, и по девять штук, но и, например, молока, где в бутылке вместо одного литра продукта содержится 950 миллилитров.

"С формальной точки зрения, по законодательству, товаропроизводитель имеет право делать бутылку или банку 0,33 миллилитра. Упаковать одно, пять или три яйца, если он на упаковке указал, что это сделано по техническим условиям его предприятия. Если производитель поставил ГОСТ Р или ГОСТ ЕАЭС, тогда по ГОСТу там есть определенные требования. Но, как правило, такие производители на ГОСТ не ссылаются", – рассказал собеседник портала Москва 24.

Эксперт объяснил, что такому положению дел способствует несколько факторов. Во-первых, это скрытая инфляция. Второе – это скрытое подорожание пищевых продуктов для населения в значительных категориях, особенно в категориях ежедневного спроса.

"Это жадность бизнеса на всех этапах производства. После производства вступают посредники, которые накручивают цены, а потом еще и торговая наценка. В результате мы получаем такие цены. И потребитель недоумевает, почему в одном магазине гранатовый сок стоит 50 рублей, а через дорогу эта же баночка – 90", – пояснил Калинин.

При этом он добавил, что производители, уменьшая количество яиц в упаковке, не нарушают закон. "Потребитель имеет право выбора – покупать упаковку по три яйца, по девять, в Ростовской области есть по 20 штук упаковки. Есть право выбора, и такое право на рынке обеспечено. Закон не нарушен. Нарушены морально-нравственные отношения товаропроизводителей, продавцов и потребителей. Налицо жадность и неуважение к покупателям", – подытожил эксперт.



Евгения Маркова