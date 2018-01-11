Жена Аршавина обвинила авиакомпанию в причинении вреда здоровью ее ребенка

11 января, 14:11
Фото:ТАСС/Zhang Naijie/Zuma
Супруга бывшего капитана сборной РФ по футболу Андрея Аршавина Алиса Казьмина обвинила сотрудницу авиакомпании "Аэрофлот", рейсом которой она должна была вылететь из Москвы в Алма-Ату, в нанесении вреда здоровью ее 10-месячного ребенка.
"Моей целью является довести дело до суда в отношении проводницы по статье "Нанесение вреда здоровью", – рассказала Казьмина в интервью RT.
Она подчеркнула, что после того, как их сняли с рейса, ребенок заболел. "Я всего лишь хочу добиться, чтобы в следующий раз ни одна бортпроводница не высадила из самолета кормящую мать с десятимесячным ребенком. Этот человек является некомпетентным, он не должен там работать", – заявила жена Аршавина.
6 января супругу известного футболиста Аршавина с детьми и няней сняли с рейса компании "Аэрофлот" Москва – Алма-Ата. По словам представителей авиаперевозчика, причиной послужило то, что жена Аршавина отказалась пристегнуть ребенка при подготовке самолета ко взлету. В компании также отметили, что решение о снятии Казьминой с рейса было принято командиром воздушного судна.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: