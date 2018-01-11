Жена Аршавина обвинила авиакомпанию в причинении вреда здоровью ее ребенка

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Супруга бывшего капитана сборной РФ по футболу Андрея Аршавина Алиса Казьмина обвинила сотрудницу авиакомпании "Аэрофлот", рейсом которой она должна была вылететь из Москвы в Алма-Ату, в нанесении вреда здоровью ее 10-месячного ребенка.

"Моей целью является довести дело до суда в отношении проводницы по статье "Нанесение вреда здоровью", – рассказала Казьмина в интервью RT.

Она подчеркнула, что после того, как их сняли с рейса, ребенок заболел. "Я всего лишь хочу добиться, чтобы в следующий раз ни одна бортпроводница не высадила из самолета кормящую мать с десятимесячным ребенком. Этот человек является некомпетентным, он не должен там работать", – заявила жена Аршавина.

6 января супругу известного футболиста Аршавина с детьми и няней сняли с рейса компании "Аэрофлот" Москва – Алма-Ата. По словам представителей авиаперевозчика, причиной послужило то, что жена Аршавина отказалась пристегнуть ребенка при подготовке самолета ко взлету. В компании также отметили, что решение о снятии Казьминой с рейса было принято командиром воздушного судна.