Пункт сбора детских вещей открылся в Сиреневом саду

Пункт сбора детских вещей и игрушек начал работать в Сиреневом саду на востоке столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Туда можно принести одежду для детей до 18 лет, а также вещи для беременных и кормящих мам. Пункт сбора также принимает развивающие игры и книги для детей, коляски, автокресла, посуду и инвентарь для занятий спортом. Главное, чтобы все вещи находились в хорошем состоянии и были пригодны для использования.

Пункт сбора открыт в павильоне сиреневодов ежедневно с 10:00 до 21:00. Подробности акции и том, что будет дальше с детскими вещами, можно узнать на сайте проекта.

Кроме того, сообщается, что в столице одежду и обувь, игрушки, книги и канцелярские принадлежности собирают для детей и другие фонды. В этих целях, например, в ряде районов города установлены "добрые ящики", а в рамках акции "Доброе дело" принимают электронные устройства для нуждающихся. Так. в 2017 году удалось собрать более тысячи компьютеров, смартфонов, телевизоров и фотоаппаратов. Их передали многодетным семьям, пенсионерам и людям с ограниченными возможностями.