Пункт сбора детских вещей открылся в Сиреневом саду

Фото: mos.ru
Пункт сбора детских вещей и игрушек начал работать в Сиреневом саду на востоке столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Туда можно принести одежду для детей до 18 лет, а также вещи для беременных и кормящих мам. Пункт сбора также принимает развивающие игры и книги для детей, коляски, автокресла, посуду и инвентарь для занятий спортом. Главное, чтобы все вещи находились в хорошем состоянии и были пригодны для использования.
Пункт сбора открыт в павильоне сиреневодов ежедневно с 10:00 до 21:00. Подробности акции и том, что будет дальше с детскими вещами, можно узнать на сайте проекта.
Кроме того, сообщается, что в столице одежду и обувь, игрушки, книги и канцелярские принадлежности собирают для детей и другие фонды. В этих целях, например, в ряде районов города установлены "добрые ящики", а в рамках акции "Доброе дело" принимают электронные устройства для нуждающихся. Так. в 2017 году удалось собрать более тысячи компьютеров, смартфонов, телевизоров и фотоаппаратов. Их передали многодетным семьям, пенсионерам и людям с ограниченными возможностями.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: