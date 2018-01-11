Систему прогноза опасных метеоявлений создадут в столице

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В столице создадут систему прогноза опасных краткосрочных погодных явлений. Соответствующее соглашение с мэрией Москвы готовит Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), сообщил глава ведомства Максим Яковенко в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, решение о создании системы приняли после шквалистого ветра в столичном регионе в мае 2017 года, жертвами которого стали 16 человек.

Яковенко уточнил, что реализовывать программу начнут в этом году – она уже сформирована, а в бюджет правительства Москвы уже заложены деньги. Таким образом, появятся новые метеорологические станции и дополнительные локаторы. Также будет разработано новое программное обеспечение и система оповещения.

В дальнейшем такую систему введут и в других крупных городах России.

Мощный ураганный ветер прошел в столичном регионе 29 мая. В результате погибли 16 человек, пострадали более 200. По подсчетам "Росгосстраха", ущерб от разыгравшейся стихии оценили в 25 миллионов рублей.